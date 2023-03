Napoli-Milan | al 'Maradona' il primo atto | Spalletti in pole a 1 | 75 | colpo di Pioli a 4 | 75

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: Serie A: Vantaggio Territoriale dopo 27 g Fiorentina 35% Napoli 32% Atalanta 31% Cremonese 30% Torino 30% Inter 30% Udinese… - 1926_cri : RT @DiegoDeLucaTwit: Senza #Osimhen: Napoli-Spezia 1-0 Rangers-Napoli 0-3 Milan-Napoli 1-2 Napoli-Torino 3-1 Ajax-Napoli 1-6 Cremonese-Napo… -

...È un weekend importantissimo per il. In chiave campionato: dopo appena un punto nelle ultime 3 gare bisogna tornare a correre, perché il posto Champions non lo regala nessuno. Contro il...... quale sarà il futuro della Pulce - Weekend di motori con Formula 1 in Australia e moto in Argentina - Paura per Van Aert, una betoniera rischia di investirlo - Il pallone racconta -: ......preoccupazioni e di scaramanzie quelle vissute a. Lo stop di Victor Osimhen preoccupa molto l'ambiente, col nigeriano che salterà sicuramente la partita di domenica 2 aprile contro il...

Napoli, lesione muscolare per Osimhen: salta il Milan. È in dubbio anche per la Champions La Gazzetta dello Sport

Il nigeriano salterà la gara di domenica con il Milan e quella successiva con il Lecce, ma dovrebbe recuperare per la Champions Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la ...Lo dico anche ai tifosi della Salernitana" Dopo la sosta nazionali, il Napoli è pronto a riprendere il proprio percorso in Serie A, a partire dalla partita contro il Milan, in programma domenica 2 ...