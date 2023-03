Napoli-Milan, 28a di Serie A in diretta TV e streaming il 2 aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci siamo, possiamo dire che Napoli-Milan è la sfida della 28a giornata di Serie A più attesa. Oltre ad essere un big match che ormai da anni assicura spettacolo ed emozioni, la gara rappresenta anche un piccolo anticipo in attesa del doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Quanto al campionato, la partita è in programma domenica 2 aprile nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio alle ore 20.45. La formazione azzurra di mister Luciano Spalletti dopo l’amara sconfitta subita in casa contro la Lazio per 1-0, è tornata di nuovo vincitrice prima contro l’Atalanta per 2-0 e poi, prima della pausa per le Nazionali, contro il Torino con il punteggio di 4-0. La compagine rossonera di Stefano Pioli, invece, è reduce da un periodo non molto roseo; nelle ultime tre ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci siamo, possiamo dire cheè la sfida della 28a giornata diA più attesa. Oltre ad essere un big match che ormai da anni assicura spettacolo ed emozioni, la gara rappresenta anche un piccolo anticipo in attesa del doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Quanto al campionato, la partita è in programma domenica 2nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio alle ore 20.45. La formazione azzurra di mister Luciano Spalletti dopo l’amara sconfitta subita in casa contro la Lazio per 1-0, è tornata di nuovo vincitrice prima contro l’Atalanta per 2-0 e poi, prima della pausa per le Nazionali, contro il Torino con il punteggio di 4-0. La compagine rossonera di Stefano Pioli, invece, è reduce da un periodo non molto roseo; nelle ultime tre ...

