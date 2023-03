Napoli, lo stop di Osimhen non preoccupa Spalletti: 7 vittorie su 7 partite senza il nigeriano in questa stagione (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono ore di ansia, di preoccupazioni e di scaramanzie quelle vissute a Napoli. Lo stop di Victor Osimhen preoccupa molto l’ambiente, col nigeriano che salterà sicuramente la partita di domenica 2 aprile contro il Milan di Stefano Pioli. Tutti preoccupati, tranne Luciano Spalletti che sa come si fa a vincere anche senza il nigeriano in campo. Il dato di questa stagione parla chiaro e testimonia come Luciano Spalletti abbia creato una macchina perfetta anche senza la punta di diamante. L’attaccante nigeriano è stato fondamentale per la fuga che porterà lo Scudetto e per la cavalcata in Champions League, ma la strada della vittoria il ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono ore di ansia, dizioni e di scaramanzie quelle vissute a. Lodi Victormolto l’ambiente, colche salterà sicuramente la partita di domenica 2 aprile contro il Milan di Stefano Pioli. Tuttiti, tranne Lucianoche sa come si fa a vincere ancheilin campo. Il dato diparla chiaro e testimonia come Lucianoabbia creato una macchina perfetta anchela punta di diamante. L’attaccanteè stato fondamentale per la fuga che porterà lo Scudetto e per la cavalcata in Champions League, ma la strada della vittoria il ...

