Napoli, lesione muscolare per Osimhen. Non ci sarà contro il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31 marzo - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31 marzo - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - Fantacalcio : Napoli: lesione distrattiva per Osimhen - mirkocalemme : Tegola terribile per il #Napoli nel mese più importante della sua storia: lesione distrattiva all'adduttore sinistr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Demme in gruppo, personalizzato in campo per Bereszynski, Anguissa rientrato dall'impegno con la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Demme in gruppo, personalizzato in campo per Bereszynski, Anguissa rientrato dall'impegno con la… -

Napoli, lesione muscolare per Osimhen. Non ci sarà contro il Milan Victor Osimhen salterà Napoli - Milan di campionato ed un brivido già percorre la schiena dei tifosi azzurri in prospettiva ...ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione ... Napoli, Osimhen infortunato: ecco le sue condizioni Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva . Le sue condizioni ... Osimhen infortunato: salta Napoli - Milan Brutte notizie in casa Napoli. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo centravanti Victor Osimhen. Il nigerinao ha ... è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione ... Victor Osimhen salterà- Milan di campionato ed un brivido già percorre la schiena dei tifosi azzurri in prospettiva ...ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una...Brutte notizie per il. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato unadistrattiva . Le sue condizioni ...Brutte notizie in casa. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo centravanti Victor Osimhen. Il nigerinao ha ... è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una... Napoli, tegola Osimhen: lesione all'adduttore, salta la sfida col Milan - Sportmediaset Sport Mediaset Napoli, infortunio per Osimhen: costretto a saltare il Milan Arrivano brutte notizie per quanto riguarda il Napoli ed i suoi tifosi ... dopo gli accertamenti, ha riportato una lesione distrattiva. Osimhen, che si trova ad un passo dal record di Weah, sarà ... Calcio: Osimhen infortunato, domenica niente Milan (ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona. L'attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha ... Arrivano brutte notizie per quanto riguarda il Napoli ed i suoi tifosi ... dopo gli accertamenti, ha riportato una lesione distrattiva. Osimhen, che si trova ad un passo dal record di Weah, sarà ...(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona. L'attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha ...