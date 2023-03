Napoli, lesione muscolare per Osimhen. Non ci sarà contro il Milan: è in dubbio anche per la Champions (Di venerdì 31 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31 marzo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo,il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31 marzo ...

