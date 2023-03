Napoli | ingegnere ferito da rapinatore per difendere uno scooter vecchio | due minorenni sotto accusa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, gli sparano per un vecchio scooter. L'ingegnere ferito: 'Ho temuto di morire nel sangue' [di Dario del Port… - DeuringerEnrico : RT @ka_dge: Prima sei una persona di buon cuore, grande personalità e poi un grande calciatore, un grande ingegnere, un grande artista, ecc… - info_lavoro : #Napoli #IndustriaMetalmeccanica #Progettazione #Ingegneria INGEGNERE ELETTRICO - info_lavoro : #Napoli #IndustriaMetalmeccanica #Progettazione #Ingegneria INGEGNERE ELETTRICO - Lidia95970918 : RT @ka_dge: Prima sei una persona di buon cuore, grande personalità e poi un grande calciatore, un grande ingegnere, un grande artista, ecc… -

Ha sparato per vendetta di fronte alla resistenza della vittima, colpendola all'altezza del bacino. Poteva decisamente andare molto peggio all'napoletano che ieri, a, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio , si è opposto a un paio di malviventi i quali, approfittando del fatto che stesse facendo rifornimento gli volevano ...L'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle gambe nell'ospedale del mare di. È ricoverato in prognosi riservata ma sembra ormai che la sua vita non sia più a ...... in fumo 12 ettari di boschi mattinata difficile per la capitale Fotogallery - Maltempo, Roma imbiancata dalla grandine: traffico in tilt Aundi 32 anni è stato ferito a colpi di ...

Napoli, ingegnere resiste alla rapina dello scooter e gli sparano due colpi di pistola alle gambe Corriere

Tra le prime si vede che intorno alle 21.40 dell'altro ieri l'ingegnere, che abita al centro storico di Napoli, si ferma al distributore sul lato destro della carreggiata per fare il pieno. Inizia a ...ingegnere napoletano di 32 anni ... Nonostante l'amarezza, Luigi non pensa di andare via: " Lasciare Napoli E per fare cosa Queste situazioni, purtroppo, possono verificarsi in tutte le grandi città ...