Napoli, infortunio per Osimhen: costretto a saltare il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano brutte notizie per quanto riguarda il Napoli ed i suoi tifosi: nel corso dell’allenamento di oggi 31 marzo Victor Osimhen si è infortunato. Il centravanti nigeriano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro e, dopo gli accertamenti, ha riportato una lesione distrattiva. Osimhen, che si trova ad un passo dal record di Weah, sarà costretto a saltare il big match contro il Milan in programma la sera del 2 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano brutte notizie per quanto riguarda iled i suoi tifosi: nel corso dell’allenamento di oggi 31 marzo Victorsi è infortunato. Il centravanti nigeriano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro e, dopo gli accertamenti, ha riportato una lesione distrattiva., che si trova ad un passo dal record di Weah, saràil big match contro ilin programma la sera del 2 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - sportmediaset : NAPOLI: OSIMHEN SALTA IL MILAN PER INFORTUNIO - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: Infortunio muscolare per #Osimhen (lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra). Salta il #Milan.… - MrcMra81 : RT @napoli_network: Problemi per #Osimhen: #ChampionsLeague a rischio L'attaccante nigeriano ha riportato un infortunio muscolare, #Napoli… -