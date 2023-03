Napoli | infortunio Osimhen | lesione distrattiva all’adduttore | i tempi di recupero

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 marzo 2023) Brutte notizie per il, che perde Victorper il big match di domenica sera al “Maradona” contro il Milan. La società partenopea fa sapere in una nota che l’attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la nazionale, “accusando un fastidiosinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”. La preoccupazione è rivolta soprattutto per la doppia sfida di Champions League sempre contro il Milan. La sensazione è che il nigeriano sia a fortissimo rischio per il match di andata di San Siro che si giocherà tra dieci giorni mentre per il ritorno, che si disputerà tra quasi tre settimane, c’è più ottimismo. SportFace.