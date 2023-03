Napoli, infortunio Osimhen: ecco le sue condizioni, quando potrà rientrare (Di venerdì 31 marzo 2023) . Ansia Champions L'attaccante salterà sicuramente le prossime due sfide di campionato, ma a questo punto è in dubbio anche per l'andata dei quarti di Champions. Per Victor Osimhen la vigilia di Napoli-Milan di campionato finisce così, con un infortunio che ha già suscitato un’onda lunga che attraversa i social e la tifoseria partenopea. Il timore, neanche così remoto stando a quel che trapela, riguarda quel che più conta in questa fase della stagione: la paura prevalente è che il centravanti, per ragioni di forza maggiore, debba rinunciare alla Champions. L’attaccante nigeriano, rientrato ieri dagli impegni con la sua nazionale, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) . Ansia Champions L'attaccante salterà sicuramente le prossime due sfide di campionato, ma a questo punto è in dubbio anche per l'andata dei quarti di Champions. Per Victorla vigilia di-Milan di campionato finisce così, con unche ha già suscitato un’onda lunga che attraversa i social e la tifoseria partenopea. Il timore, neanche così remoto stando a quel che trapela, riguarda quel che più conta in questa fase della stagione: la paura prevalente è che il centravanti, per ragioni di forza maggiore, debba rinunciare alla Champions. L’attaccante nigeriano, rientrato ieri dagli impegni con la sua nazionale, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sueverranno valutate la prossima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - DiMarzio : Infortunio #Osimhen, #DeLaurentiis: 'Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo'. Le condizioni dell'attac… - Maximomog : RT @FBiasin: “#Napoli, infortunio in nazionale per #Osimhen: salta il #Milan”. #Osimhen, #Kalulu, #Calhanoglu e tutti gli altri. Quando d… - marroccosalvat2 : @En3rix Pensa il Napoli non fa giocare osi,per paura che i vostri macellai gli posso fare male,(infortunio finto)???????????????? -