Napoli in ansia per Osimhen: ko muscolare, salta il Milan. Si scalda il “Cholito” (Di venerdì 31 marzo 2023) Victor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona . L’attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Victornon sarà in campo domenica prossima contro ilal Maradona . L’attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alenobile__ : RT @napoli_network: Problemi per #Osimhen: #ChampionsLeague a rischio L'attaccante nigeriano ha riportato un infortunio muscolare, #Napoli… - MrcMra81 : RT @napoli_network: Problemi per #Osimhen: #ChampionsLeague a rischio L'attaccante nigeriano ha riportato un infortunio muscolare, #Napoli… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: Problemi per #Osimhen: #ChampionsLeague a rischio L'attaccante nigeriano ha riportato un infortunio muscolare, #Napoli… - napoli_network : Problemi per #Osimhen: #ChampionsLeague a rischio L'attaccante nigeriano ha riportato un infortunio muscolare,… - __iamaanita__ : sempre più in ansia per milan-napoli -