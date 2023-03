Napoli, Hamsik: “Gli azzurri stanno disputando un campionato straordinario” (Di venerdì 31 marzo 2023) A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A – in seguito agli impegni della Nazionale italiana – giorno dopo giorno cresce sempre di più l’attesa per il big-match della 28ª giornata tra Napoli e Milan, in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 in quel del Diego Armando Maradona. Divenuto ormai autentica roccaforte della compagine azzurra, che ancora una volta farà registrare il tutto esaurito. Una partita, quella che metterà a confronto il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan guidato invece da Stefano Pioli, che riporta alla mente le memorabili sfide che hanno letteralmente infiammato gli anni 80? e 90? del nostro calcio. Attualmente il Napoli guida saldamente la classifica con all’attivo ben 71 punti conquistati, frutto di 23 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E con un reparto offensivo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) A pochi giorni dalla ripresa deldi Serie A – in seguito agli impegni della Nazionale italiana – giorno dopo giorno cresce sempre di più l’attesa per il big-match della 28ª giornata trae Milan, in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 in quel del Diego Armando Maradona. Divenuto ormai autentica roccaforte della compagine azzurra, che ancora una volta farà registrare il tutto esaurito. Una partita, quella che metterà a confronto ildi Luciano Spalletti ed il Milan guidato invece da Stefano Pioli, che riporta alla mente le memorabili sfide che hanno letteralmente infiammato gli anni 80? e 90? del nostro calcio. Attualmente ilguida saldamente la classifica con all’attivo ben 71 punti conquistati, frutto di 23 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E con un reparto offensivo ...

