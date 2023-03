Napoli-Eintracht: divieto e firma per due tifosi a domiciliari (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione) ha riformato parzialmente la misura cautelare degli arresti domiciliari emessi nei confronti dei due tifosi del Napoli Antonio Orefice e Diego Iaquinangelo (difesi dagli avvocati Emilio Coppola e Ylenia Maiuri) arrestati per gli scontri che sono avvenuti a Napoli in occasione della partita di Champions League con l’Eintracht Frankfurt. Il giudice ha disposto per Orifice il divieto di dimora a Napoli e per Iaquinangelo l’obbligo di firma. I due ultras azzurri sono ritenuti a capo che nei vicoli di piazza del Gesù ha provato ad assaltare i supporters tedeschi. Restano ancora in carcere i tre ultras tedeschi: l’udienza davanti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il tribunale del Riesame di(ottava sezione) ha riformato parzialmente la misura cautelare degli arrestiemessi nei confronti dei duedelAntonio Orefice e Diego Iaquinangelo (difesi dagli avvocati Emilio Coppola e Ylenia Maiuri) arrestati per gli scontri che sono avvenuti ain occasione della partita di Champions League con l’Frankfurt. Il giudice ha disposto per Orifice ildi dimora ae per Iaquinangelo l’obbligo di. I due ultras azzurri sono ritenuti a capo che nei vicoli di piazza del Gesù ha provato ad assaltare i supporters tedeschi. Restano ancora in carcere i tre ultras tedeschi: l’udienza davanti ...

