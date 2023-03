Napoli e Parigi le mete preferite dagli italiani per Pasqua (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Il Mezzogiorno domina il podio delle destinazioni preferite degli italiani in vista delle vacanze di Pasqua. Questi i dati forniti da Jetcost, motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Anche quest'anno, emerge dallo studio, i nostri connazionali privilegeranno il Belpaese, con ben 14 mete italiane tra le 25 più ricercate in vista del fine settimana festivo. E le prime sono tre regine del Sud - Napoli, Palermo e Catania - che precedono Roma, la cui fama negli ultimi anni è un po' appannata, complici alcuni discussi articoli apparsi sulla stampa straniera, e Milano, con il progressivo esaurirsi dell'effetto Expo che aveva proiettato la capitale economica nel novero delle città più cool del vecchio continente. La top ten delle mete italiane ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Il Mezzogiorno domina il podio delle destinazionidegliin vista delle vacanze di. Questi i dati forniti da Jetcost, motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Anche quest'anno, emerge dallo studio, i nostri connazionali privilegeranno il Belpaese, con ben 14italiane tra le 25 più ricercate in vista del fine settimana festivo. E le prime sono tre regine del Sud -, Palermo e Catania - che precedono Roma, la cui fama negli ultimi anni è un po' appannata, complici alcuni discussi articoli apparsi sulla stampa straniera, e Milano, con il progressivo esaurirsi dell'effetto Expo che aveva proiettato la capitale economica nel novero delle città più cool del vecchio continente. La top ten delleitaliane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jovinco82 : Se sta notizia per qualche strano caso del destino fosse vera questi arrivano a Napoli con Icardi e Paredes, li las… - antonellaa262 : In vista delle vacanze di Pasqua, gli italiani dimostrano di scegliere Napoli come meta preferita, davanti anche a… - pispantelli : @LaGrevia Gita 3° superiore 3 giorni a Napoli dalla Romagna con viaggio in pullman (praticamente due giorni su pull… - LeleSSCN : @socios @PSG_English #EiffelTowerDay ????????? Napoli e Parigi per sempre amici????? -