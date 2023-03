Napoli: è morta Roberta, la ragazza malata di cancro che si era laureata in ospedale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roberta , una ragazza poco più che ventenne, si è laureata in Mediazione Linguistica e Culturale presso l' ospedale di Frattamaggiore a Napoli , nonostante stesse combattendo contro il cancro . Purtroppo,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023), unapoco più che ventenne, si èin Mediazione Linguistica e Culturale presso l'di Frattamaggiore a, nonostante stesse combattendo contro il. Purtroppo,...

