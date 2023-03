Napoli: due feste per lo scudetto, spuntano le date e le location (Di venerdì 31 marzo 2023) La festa scudetto del Napoli potrebbe essere doppia, una quando ci sarà l’aritmetica l’altra del Comune il 4 giugno. Da tempo a Napoli si è mandata a farsi benedire la scaramanzia. Oramai lo scudetto viene dato per assodato, nonostante manchino ancora dei punti da conquistare. Ma con 19 punti di vantaggio a 11 giornate dalla fine c’è chi ci sente super sereno, anche in caso dovessero eliminare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus di Allegri. Anche se pare che i bianconeri possano ricevere un’altra maxi penalizzazione da trenta o quaranta punti. Festa scudetto a Napoli: tutte le informazioni “Due feste per cominciare, in attesa delle altre, senza contare quelle spontanee. Si prevede doppio festeggiamento per lo scudetto e il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) La festadelpotrebbe essere doppia, una quando ci sarà l’aritmetica l’altra del Comune il 4 giugno. Da tempo asi è mandata a farsi benedire la scaramanzia. Oramai loviene dato per assodato, nonostante manchino ancora dei punti da conquistare. Ma con 19 punti di vantaggio a 11 giornate dalla fine c’è chi ci sente super sereno, anche in caso dovessero eliminare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus di Allegri. Anche se pare che i bianconeri possano ricevere un’altra maxi penalizzazione da trenta o quaranta punti. Festa: tutte le informazioni “Dueper cominciare, in attesa delle altre, senza contare quelle spontanee. Si prevede doppioggiamento per loe il ...

