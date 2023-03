Napoli, De Laurentiis: “Spero Osimhen out due settimane. Derby con Milan ridicolo, Uefa senza testa” (Di venerdì 31 marzo 2023) Al termine dell’assemblea di Lega, tenutasi questa mattina, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che Victor Osimhen “dovrà stare fuori due settimane, speriamo” e ha commentato il quarto di finale che il Napoli affronterà in Champions League contro il Milan. “Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini – ha affermato il patron partenopeo –, hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno: Spero che le forze siamo equilibrate, perché vogliamo regalare ai tifosi e agli appasionati un bellissimo spettacolo. Ci saranno tra gare in meno di 20 giorni con il Milan, ma questo è il risultato di una Uefa senza testa: immaginate se avessimo dovuto sfidarci ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Al termine dell’assemblea di Lega, tenutasi questa mattina, Aurelio Deha dichiarato che Victor“dovrà stare fuori due, speriamo” e ha commentato il quarto di finale che ilaffronterà in Champions League contro il. “Ilè una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini – ha affermato il patron partenopeo –, hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno:che le forze siamo equilibrate, perché vogliamo regalare ai tifosi e agli appasionati un bellissimo spettacolo. Ci saranno tra gare in meno di 20 giorni con il, ma questo è il risultato di una: immaginate se avessimo dovuto sfidarci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ???? Aurelio De Laurentiis su Victor #Osimhen 'starà fuori un paio di settimane'. Poi, sul futuro di una delle stelle… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Spero #Osimhen out due settimane. Derby con #Milan ridicolo, Uefa senza testa' - MilanPress_it : Le parole di #DeLaurentiis su #Osimhen ??? -