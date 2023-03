Napoli, che guaio: lesione distrattiva per Osimhen, salta il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano pessime notizie in casa Napoli in vista del big match della 28ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milan. La squadra di Luciano Spalletti è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto e dovrà gestire i 19 punti di vantaggio sulla Lazio. Il Napoli è concentrato in vista delle prossime partite tra campionato e Champions League. Sono ore di preoccupazione per Victor Osimhen, l’attaccante ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro durante gli impegni con la Nazionale nigeriana e salterà sicuramente la partita di domenica contro il Milan. Anche la presenza nel doppio scontro di Champions League contro i rossoneri è a rischio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano pessime notizie in casain vista del big match della 28ª giornata del campionato di Serie A tra. La squadra di Luciano Spalletti è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto e dovrà gestire i 19 punti di vantaggio sulla Lazio. Ilè concentrato in vista delle prossime partite tra campionato e Champions League. Sono ore di preoccupazione per Victor, l’attaccante ha riportato unaall’adduttore sinistro durante gli impegni con la Nazionale nigeriana e salterà sicuramente la partita di domenica contro il. Anche la presenza nel doppio scontro di Champions League contro i rossoneri è a rischio. L'articolo CalcioWeb.

