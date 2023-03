Napoli, che batosta per Spalletti: si ferma Victor Osimhen (Di venerdì 31 marzo 2023) All’ombra del Vesuvio, quando tutto sembrava andar per il meglio, ecco che si abbatte con tutta la sua forza il vento della sventura. Sfortuna che colpisce proprio uno degli uomini chiave di questa stagione, diventato vero e proprio trascinatore dei partenopei a suon di reti. Ancora una volta, le nazionali presentano ai club un conto salato da pagare. Dopo lo stop di Calhanoglu con la Turchia, anche il bomber nigeriano è stato costretto ad alzare bandiera bianca al rientro dalla nazionale. Lo stop di Victor Osimhen rappresenta una nota particolarmente dolente per il Napoli di Spalletti, che sarà privo del suo bomber per un periodo che oscilla dalle due alle tre settimane. Un periodo fondamentale, e forse, il più importante della storia del club azzurro, che mai prima d’ora aveva raggiunto i quarti di finale di ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 31 marzo 2023) All’ombra del Vesuvio, quando tutto sembrava andar per il meglio, ecco che si abbatte con tutta la sua forza il vento della sventura. Sfortuna che colpisce proprio uno degli uomini chiave di questa stagione, diventato vero e proprio trascinatore dei partenopei a suon di reti. Ancora una volta, le nazionali presentano ai club un conto salato da pagare. Dopo lo stop di Calhanoglu con la Turchia, anche il bomber nigeriano è stato costretto ad alzare bandiera bianca al rientro dalla nazionale. Lo stop dirappresenta una nota particolarmente dolente per ildi, che sarà privo del suo bomber per un periodo che oscilla dalle due alle tre settimane. Un periodo fondamentale, e forse, il più importante della storia del club azzurro, che mai prima d’ora aveva raggiunto i quarti di finale di ...

