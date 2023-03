Napoli, Carmignani ex potiere azzurro: «Non mi è mai capitato di incontrare una squadra italiana in campionato e in Champions (Di venerdì 31 marzo 2023) Pietro Carmignani, ex potiere azzurro e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre" condotto da Gianluca Gifuni. «Non mi è mai capitato di incontrare una squadra italiana in campionato e in Champions nello stesso periodo come sta per accadere al Napoli. Credo che precedenti ce ne siano pochi anche per altre squadre. Suppongo che le partite, quelle vere, saranno le due di Champions del 12 e 18. La partita di domenica è importante per il Napoli per confermare lo scudetto, numeri, prestazioni, morale e tutto quanto. Per il Milan serve a dare segnali di ripresa per il campionato discontinuo. Proprio per questo i rossoneri ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Pietro, exe allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "ForzaSempre" condotto da Gianluca Gifuni. «Non mi è maidiunaine innello stesso periodo come sta per accadere al. Credo che precedenti ce ne siano pochi anche per altre squadre. Suppongo che le partite, quelle vere, saranno le due didel 12 e 18. La partita di domenica è importante per ilper confermare lo scudetto, numeri, prestazioni, morale e tutto quanto. Per il Milan serve a dare segnali di ripresa per ildiscontinuo. Proprio per questo i rossoneri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Carmignani: “Le partite tra Milan e Napoli saranno affascinanti” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Carmignani: 'Napoli, la partita di domenica è importante per confermare lo scudetto, in Champions si parte da ze… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Carmignani: 'Napoli, la partita di domenica è importante per confermare lo scudetto, in Champions si parte da ze… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Carmignani: 'Napoli, la partita di domenica è importante per confermare lo scudetto, in Champions si parte da ze… - napolimagazine : L'EX - Carmignani: 'Napoli, la partita di domenica è importante per confermare lo scudetto, in Champions si parte d… -