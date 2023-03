Napoli, arriva il Milan: Pioli torna alle origini (Di venerdì 31 marzo 2023) Dieci giorni di pausa grazie alla Nazionale son serviti per cullarsi negli allori di una classifica d’alta quota vestendo la città d’azzurro: ma ora è tempo di Napoli-Milan che porta con sé ansia, ricordi, timori, entusiasmo, attesa. Domenica sera due squadre con obiettivi diversi e con storie diverse si affronteranno per la prima di tre partite racchiuse in dodici giorni. Il Milan arriverà a Napoli con la voglia di riscatto di un campionato in ombra e con la necessità di difendere un posto Champions che vale 30 milioni. Senza la qualificazione, Pioli, Maldini e Massara rischierebbero la mancata riconferma e la società già guarda oltre puntando Luis Enrique o Antonio Conte. Domenica sera il Milan scenderà in campo già conoscendo il risultato delle concorrenti e quindi anche della ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Dieci giorni di pausa grazie alla Nazionale son serviti per cullarsi negli allori di una classifica d’alta quota vestendo la città d’azzurro: ma ora è tempo diche porta con sé ansia, ricordi, timori, entusiasmo, attesa. Domenica sera due squadre con obiettivi diversi e con storie diverse si affronteranno per la prima di tre partite racchiuse in dodici giorni. Ilarriverà acon la voglia di riscatto di un campionato in ombra e con la necessità di difendere un posto Champions che vale 30 milioni. Senza la qualificazione,, Maldini e Massara rischierebbero la mancata riconferma e la società già guarda oltre puntando Luis Enrique o Antonio Conte. Domenica sera ilscenderà in campo già conoscendo il risultato delle concorrenti e quindi anche della ...

