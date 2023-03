Naike Rivelli contro la linea make-up di Chiara Ferragni, l’attacco sui social: «Sono pieni di sostanze chimiche e insetti uccisi» (Di venerdì 31 marzo 2023) Naike Rivelli torna all’attacco di Chiara Ferragni. Questa volta a finire nel mirino delle critiche della figlia dell’attrice Ornella Muti è l’ultima linea di make-up lanciata dall’imprenditrice e influencer milanese. In molti hanno contestato a Ferragni i prezzi dei suoi prodotti, considerati troppo alti. Ma nelle ultime ore le critiche si Sono spostate sulla composizione della linea di trucchi che riportano il marchio dell’imprenditrice. Naike Rivelli, commentando un’inserzione pubblicitaria della linea di make up di Chiara Ferragni, ha scritto: «Purtroppo, cara mia, questa palette non le trovo molto divertenti ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023)torna aldi. Questa volta a finire nel mirino delle critiche della figlia dell’attrice Ornella Muti è l’ultimadi-up lanciata dall’imprenditrice e influencer milanese. In molti hanno contestato ai prezzi dei suoi prodotti, considerati troppo alti. Ma nelle ultime ore le critiche sispostate sulla composizione delladi trucchi che riportano il marchio dell’imprenditrice., commentando un’inserzione pubblicitaria delladiup di, ha scritto: «Purtroppo, cara mia, questa palette non le trovo molto divertenti ...

