Murder Mystery 2, la recensione: un'(altra) commedia da prendere alla leggera (Di venerdì 31 marzo 2023) La recensione di Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler volano a Parigi per il sequel della fortunata comedy Mystery di Netflix. Il risultato? Intrattenimento in formato garantito. Squadra vincente non si cambia. Anzi, format che vince non si cambia. A riprova, proprio mentre scriviamo la recensione, il rientro sorprendente nella top 10 dei film più visti su Netflix del primo capitolo di Murder Mystery, diventato il quinto original movie più visto di sempre sulla piattaforma. Un risultato incredibile che, ovviamente, ha spinto le produzioni (in particolar modo la Happy Madison Productions di Adam Sandler) a replicare l'impianto narrativo, pur evitando l'introduzione diretta dei personaggi. In Murder Mystery 2 entriamo - più o ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi2: Jennifer Aniston e Adam Sandler volano a Parigi per il sequel della fortunata comedydi Netflix. Il risultato? Intrattenimento in formato garantito. Squadra vincente non si cambia. Anzi, format che vince non si cambia. A riprova, proprio mentre scriviamo la, il rientro sorprendente nella top 10 dei film più visti su Netflix del primo capitolo di, diventato il quinto original movie più visto di sempre sulla piattaforma. Un risultato incredibile che, ovviamente, ha spinto le produzioni (in particolar modo la Happy Madison Productions di Adam Sandler) a replicare l'impianto narrativo, pur evitando l'introduzione diretta dei personaggi. In2 entriamo - più o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Pronti a rivedere gli Spitz in azione??? Murder Mystery 2 è ora disponibile. - afnewsinfo : Recensione di “Murder Mystery 2”: Adam Sandler e Jennifer Aniston in un altro simpatico gioco di ruolo - ciakmag : Da oggi su Netflix tornano i due coniugi detective, #AdamSandler e #JenniferAnsiton, con #MurderMystery2. Ripercorr… - afnewsinfo : LA BELLEZZA DELL’ITALIA in tutte le scene di MURDER MYSTERY 1 | Netflix Italia - shecompIains : Stream Murder Mystery 2 e voi sapete perché !!!! -