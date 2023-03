Murder Mystery 2, esce oggi l’atteso film con Jennifer Aniston | Ci sarà anche un terzo capitolo? (Di venerdì 31 marzo 2023) Da oggi 31 marzo è disponibile su Netflix Murder Mystery 2. Dopo quattro anni i fan finalmente sono stati accontentati. esce oggi sulla piattaforma di streaming poi popolare, Murder Mystery 2, il sequel dell’omonimo film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Murder Mystery 2 – trama Nel primo film abbiamo conosciuto il poliziotto Nick e sua moglie Audrey, i due si trovavano in vacanza in Europa quando sono stati incastrati per l’omicidio di un vecchio milionario e costretti alla fuga. In Murder Mystery invece tornano nei panni di investigatori affermati, hanno infatti aperto la loro agenzia e sono in procinto di farla decollare quando ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 31 marzo 2023) Da31 marzo è disponibile su Netflix2. Dopo quattro anni i fan finalmente sono stati accontentati.sulla piattaforma di streaming poi popolare,2, il sequel dell’omonimocone Adam Sandler.2 – trama Nel primoabbiamo conosciuto il poliziotto Nick e sua moglie Audrey, i due si trovavano in vacanza in Europa quando sono stati incastrati per l’omicidio di un vecchio milionario e costretti alla fuga. Ininvece tornano nei panni di investigatori affermati, hanno infatti aperto la loro agenzia e sono in procinto di farla decollare quando ...

