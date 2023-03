“Muoviti”: fuori il nuovo singolo di Mattia Rame (Di venerdì 31 marzo 2023) “Se ti comporti da persona allegra è molto facile che lo diventi! É questa la rivoluzione copernicana dell’anima mia.” fuori ora il nuovo singolo e videoclip ci Mattia Rame “Muoviti” è il nuovo singolo di Mattia Rame prodotto da Alessandro Giovannini al White Rock Studio di Roma per Gallia Music disponibile dal 24 marzo in radio. Il brano, che anticipa un disco di prossima uscita dal titolo “Lo Spazio, l’Egitto, Battiato”, è accompagnato da un suggestivo videoclip per la regia di Filippo Silvestris girato in località Francavilla, ai piedi del Monte Pollino tra montagne, fiumi e mari. “Muoviti” è un’esortazione a non restare fermi. É la presa di coscienza che, lavorando sulla consapevolezza del ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023) “Se ti comporti da persona allegra è molto facile che lo diventi! É questa la rivoluzione copernicana dell’anima mia.”ora ile videoclip ci” è ildiprodotto da Alessandro Giovannini al White Rock Studio di Roma per Gallia Music disponibile dal 24 marzo in radio. Il brano, che anticipa un disco di prossima uscita dal titolo “Lo Spazio, l’Egitto, Battiato”, è accompagnato da un suggestivo videoclip per la regia di Filippo Silvestris girato in località Francavilla, ai piedi del Monte Pollino tra montagne, fiumi e mari. “” è un’esortazione a non restare fermi. É la presa di coscienza che, lavorando sulla consapevolezza del ...

