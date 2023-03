Un 57enne di Mandriole, nel Ravennate - Daniele Ballardini - è mortoin seguito a un incendio sviluppatosi nella sua abitazione nella notte tra mercoledì e ieri. L'immobile, come riportato dai quotidiani locali, è stato posto sotto sequestro in attesa di ...In Italia per ò , per quanto lo streaming e i social siano importanti, si vive, sie si ... Jackson,da lunghi giorni sul set in cui non faceva che reagire alle battute altrui con una ...'Oggi il pedone non vi si azzarda a camminare, perché lì' ha commentato l'assessora municipale, asserendo che 'sicuramente va pensato un modo di collegare, pedonalmente, il Tritone e ...

Muore asfissiato in un incendio in casa nel Ravennate Espansione TV

(ANSA) - RAVENNA, 31 MAR - Un 57enne di Mandriole, nel Ravennate - Daniele Ballardini - è morto asfissiato in seguito a un incendio sviluppatosi nella sua abitazione nella notte tra mercoledì e ieri.Ravenna, 31 marzo 2023 – A quell’ora stava probabilmente dormendo. Le fiamme lo hanno colto nel sonno. Ma ciò che lo ha ucciso, non è stato direttamente il fuoco bensì il fumo che si è sprigionato.