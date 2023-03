Multiservizi Roma, M5s-Civica Raggi: “Corte dei Conti boccia Gualtieri, lavoratori pagano il prezzo” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Sin dall’inizio l’ingresso di Multiservizi in Ama, voluto dalla maggioranza, mostrava evidenti criticità. Parliamo non solo della tardiva notificazione alla stessa Ama della volontà di compiere l’acquisizione, ma soprattutto del fatto che con la nuova operazione gli utili della società deriverebbero unicamente da Roma Capitale. Puntualmente, la Corte dei Conti ha bocciato in toto l’iniziativa di Gualtieri. I problemi finanziari della partecipata, scrive la Corte, hanno un potenziale impatto di 13 milioni a fronte di un patrimonio netto di 6 milioni. Rilevando un rischio di liquidazione giudiziaria, i giudici non usano mezzi termini nel definire questa acquisizione come incoerente rispetto ai principi di necessità e sostenibilità finanziaria. Nel tentativo di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) “Sin dall’inizio l’ingresso diin Ama, voluto dalla maggioranza, mostrava evidenti criticità. Parliamo non solo della tardiva notificazione alla stessa Ama della volontà di compiere l’acquisizione, ma soprattutto del fatto che con la nuova operazione gli utili della società deriverebbero unicamente daCapitale. Puntualmente, ladeihato in toto l’iniziativa di. I problemi finanziari della partecipata, scrive la, hanno un potenziale impatto di 13 milioni a fronte di un patrimonio netto di 6 milioni. Rilevando un rischio di liquidazione giudiziaria, i giudici non usano mezzi termini nel definire questa acquisizione come incoerente rispetto ai principi di necessità e sostenibilità finanziaria. Nel tentativo di ...

