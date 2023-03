Mugnano | Consiglio comunale approva il SIAD

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’Amministrazione diil: la votazione unanime ieri in. L’Amministrazionediguidata da Sarnataroil, ieri la votazione all’unanimità in. Lo annuncia una nota della casainviata in redazione. Il nuovo piano commerciale cittadino va ad eliminare tutta una serie di restrizioni che impedivano il sorgere di determinate attività commerciali in alcune zone del territorio. “Voglio ringraziare la commissione attività produttive, le associazioni di categoria e gli uffici che, in uno spirito di totale collaborazione, hanno lavorato su quest’importante provvedimento”. Spiega l’assessore al ...