Mps | in appello chiesta la conferma della condanna a 6 anni per Viola e Profumo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoAntonio68 : RT @petunianelsole: Il sostituto procuratore generale di Milano ha chiesto la conferma della sentenza con cui il tribunale ha condannato a… - SIENANEWS : Mps, chiesta in appello la conferma a 6 anni per Viola e Profumo... - Milano_Tg24 : Su Mps chiesta in appello la conferma 6 anni per Viola e Profumo - AnsaLombardia : Su Mps chiesta in appello la conferma 6 anni per Viola e Profumo. Il Pg propone nullità della sentenza per Salvador… - GazzettadiSiena : Gli ex vertici di Mps erano stati condannati in primo grado per aggiotaggio e falso in bilancio -

... ex vertici diimputati inper falso in bilancio e aggiotaggio in un filone delle indagini sulla banca senese. Per Paolo Salvadori, a cui in primo grado erano stati inflitti 3 anni e ...... ex vertici diimputati inper falso in bilancio e aggiotaggio in un filone delle indagini sulla banca senese. Per Paolo Salvadori, a cui in primo grado erano stati inflitti 3 anni e ......danni del gruppo Caltagirone è già inclusa nel totale delle richieste danni comunicate dacon i ...la conferma della condanna per Profumo e Viola A Milano intanto si è tenuta l'udienza d'del ...

Mps, al via il processo d'appello a Profumo e Viola. Che si difendono con le assoluzioni di Mussari e Vigni ... Milano Finanza

Anche in merito alle sanzioni solo conferme: il sostituto procuratore generale ha chiesto che vengano comminate multe pari a 2,5 milioni di euro per Viola e Profumo e di 800mila euro per Mps. Il ...Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la conferma della sentenza con cui il tribunale ha condannato a 6 anni di reclusione Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex ...