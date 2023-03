Mourinho non ha dubbi: “La Roma è un top club anche senza vittorie” (Di venerdì 31 marzo 2023) L’allenatore della Roma, José Mourinho, nella giornata di oggi, è stato ospite presso l’Università Gregoriana Il tecnico durante il suo intervento ha parlato del club giallorosso e dello sport in generale. José Mourinho RomaQueste le sue parole: Purtroppo lo sport di alto rendimento è crudele, non c’è spazio per i più deboli l’unico obiettivo è la vittoria. I primi a portare i bambini verso la crudeltà sono i genitori stessi con le loro ambizioni. “La Roma ha questa bellezza” Queste le dichiarazioni riportate dall’ANSA: Il modo più facile per definire un grande club è dire che vince tanto. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 marzo 2023) L’allenatore della, José, nella giornata di oggi, è stato ospite presso l’Università Gregoriana Il tecnico durante il suo intervento ha parlato delgiallorosso e dello sport in generale. JoséQueste le sue parole: Purtroppo lo sport di alto rendimento è crudele, non c’è spazio per i più deboli l’unico obiettivo è la vittoria. I primi a portare i bambini verso la crudeltà sono i genitori stessi con le loro ambizioni. “Laha questa bellezza” Queste le dichiarazioni riportate dall’ANSA: Il modo più facile per definire un grandeè dire che vince tanto. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. Laha questa bellezza, che è ancora ...

