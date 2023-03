Mourinho | «Lo sport ad alto livello è crudele | non c’è spazio per i più deboli»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il tecnico della Roma, Josè, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa ospite del Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” della Pontificia Università in occasione della prima delle conferenze organizzate nel decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco.ha parlato del calcio e del suo aspetto sociale: «Purtroppo il mioè un mondo diverso dalloche noi vorremmo per i nostri bambini. Lodirendimento è, non c’èper i piùe l’obiettivo è chiaro: vincere. E i primi a portare i figli verso la crudeltà dellodirendimento sono i genitori con le loro ambizioni. Nellodi base si impara tanto, si impara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 ???? Tut… - Giangidorsi : #Mourinho: 'Lo sport di cui hanno bisogno i bambini,e che i genitori devono capire, è un altro, perché tante volte… - Giangidorsi : #Mourinho: 'Lo sport di cui hanno bisogno i bambini,e che i genitori devono capire, è un altro, perché tante volte… - GiovannaPasq : #Sport: oggi a @UniGregoriana il dialogo del card. Tolentino de Mendonça in con l'allenatore della @OfficialASRoma… - salvione : Mourinho: 'Lo sport ad alto livello è crudele, esclude i deboli. Il Papa è uno di noi' -

In platea pure Il Ministro per loe i Giovani Andrea Abodi e Nuno Santos. Le parole di'Dovevo stare di là, dalla parte degli studenti. Ho molto da imparare da voi e poco di ...Questa empatia, questo senso di appartenenza, di famiglia, questo senso di 'vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme' è un po' come nelle famiglie", ha concluso. . ...Ospite della prima giornata di incontro José: "Purtroppo il mioè un mondo diverso dalloche noi vorremmo per i nostri bambini. Lodi alto rendimento è crudele, non c'è ...

José Mourinho è stato ospite oggi dell’Università Gregoriana. Nel corso dell’incontro tenutosi oggi con il Cardinale José Tolentino, il tecnico della Roma si è così espresso: “Purtroppo il mio sport è .... Oggi il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha dialogato sul tema “Dalla fine del mondo” con José Mourinho presso l'aula magna della ...