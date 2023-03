Mourinho | ' Lo sport ad alto livello è crudele | esclude i deboli Il Papa è uno di noi'

(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - Nel decimo anniversario dell'elezione diFrancesco, il Centro Fede e Cultura "Alberto Hurtado" della Pontificia Universita? Gregoriana ha scelto come tema annuale per il proprio ciclo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 ???? Tut… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Lo sport di alto rendimento è crudele, l'obiettivo è vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Lo sport di alto rendimento è crudele, l'obiettivo è vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Lo sport di alto rendimento è crudele, l'obiettivo è vincere' - napolimagazine : ROMA - Mourinho: 'Lo sport di alto rendimento è crudele, l'obiettivo è vincere' -

Ospite della prima giornata di incontro José: "Purtroppo il mioè un mondo diverso dalloche noi vorremmo per i nostri bambini. Lodi alto rendimento è crudele, non c'è ...La visione inclusiva, solidale e fraterna di Papa Francesco per loe per i giovani. Con José" allenatore della As Roma " ne ha parlato oggi pomeriggio il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ...Lodi alto rendimento è crudele, non c'è spazio per i più deboli e l'obiettivo è chiaro: vincere". Così Josèdurante il dialogo con Sua Eminenza il Cardinale Jose Tolentino de Mendonca ...

Lo sport di alto rendimento è crudele, non c'è spazio per i più deboli e l'obiettivo è chiaro: vincere". Così Josè Mourinho durante il dialogo con Sua Eminenza il Cardinale Jose Tolentino de Mendonca ...Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo". Lo ha detto Josè Mourinho durante il dialogo con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca nell'aula Magna della ...