Mourinho accende i tifosi | “La Roma non ha bisogno di…”

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’allenatore dellaè intervenuto nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana e ha lanciato un messaggio d’amore nei confronti della piazza Joséha caricato l’ambiente in vista del rush finale della stagione. L’allenatore lusitano vuole chiudere in crescendo, come fatto un anno fa quando è arrivata la vittoria della Conference League, successo che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? #Roma, #Mourinho scalda l'ambiente ??? 'Noi top club sotto l'aspetto sociale e affettivo' - MCaronni : RT @vaccaronni: ??+++Questa sera+++?? ??Il rinnovo di #DiMaria e la verità su #Tevez ??Il futuro di #Conte e #DeZerbi ??Si accende Napoli-Milan… - vaccaronni : ??+++Questa sera+++?? ??Il rinnovo di #DiMaria e la verità su #Tevez ??Il futuro di #Conte e #DeZerbi ??Si accende Napol… -

... centrocampista del Sassuolo piacerebbe da tempo alla squadra di Joséma nelle ultime ... MIlan, Retegui segna con la Nazionale ele attenzioni dei rossoneri Il Milan in attacco avrebbe ...Il vero derby sidopo il fischio finale. Insulti, offese, una rissa sfiorata. Tutto nel tunnel che porta dal ...nome Associazione Sportiva Roma anno di fondazione 1927 allenatore José...La scintilla chel'incendio agonistico divampa al 32': il recidivo e già ammonito Ibanez, ... e Marco Ianni, assistente di Sarri famoso per un diverbio conin un Chelsea - Manchester ...

Mourinho punge: “La Lazio non ha un’altra coppa” Siamo la Roma

La scelta dello Special One di proseguire per il terzo anno nella capitale. Decisiva la corsa al quarto posto Champions per costruire una squadra più ambiziosa ...Lo Special One rimane a Roma. Josè Mourinho sembrava già sul piede di partenza, con sirene di mercato nei suoi confronti sempre più accese. La sosta passata quasi esclusivamente a Londra sembra però a ...