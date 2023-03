MotoGP, scatta il weekend argentino con 4 assenze e Bagnaia che vuole continuare a spingere (Di venerdì 31 marzo 2023) Prosegue il Mondiale MotoGP 2023 e lo fa senza soluzioni di continuità. Dopo l’esordio in terra portoghese, armi e bagagli si sono dovuti trasferire immediatamente dall’altra parte del globo dato che oggi scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Argentina, seconda prova del campionato, un appuntamento che racchiuderà in sé una infinità di spunti. La tappa che si disputa sul tracciato di Termas de Rio Hondo vedrà il seguente programma per quanto riguarda il proprio venerdì: si inizierà con la prima sessione di prove libere delle ore 15.45 (con i primi 45 minuti in pista), quindi si concluderà con la importantissima P2 delle ore 20.00, con i sessanta minuti decisivi che andranno a comporre la top10 che domani potrà passare direttamente alla Q2. Come detto, però, ci attende un fine settimana davvero particolare. In primo luogo saranno ben ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Prosegue il Mondiale2023 e lo fa senza soluzioni di continuità. Dopo l’esordio in terra portoghese, armi e bagagli si sono dovuti trasferire immediatamente dall’altra parte del globo dato che oggiufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Argentina, seconda prova del campionato, un appuntamento che racchiuderà in sé una infinità di spunti. La tappa che si disputa sul tracciato di Termas de Rio Hondo vedrà il seguente programma per quanto riguarda il proprio venerdì: si inizierà con la prima sessione di prove libere delle ore 15.45 (con i primi 45 minuti in pista), quindi si concluderà con la importantissima P2 delle ore 20.00, con i sessanta minuti decisivi che andranno a comporre la top10 che domani potrà passare direttamente alla Q2. Come detto, però, ci attende un fine settimana davvero particolare. In primo luogo saranno ben ...

