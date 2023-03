MotoGP | quando torna Enea Bastianini? L’annuncio di Tardozzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) E’ iniziato il fine settimana del Gran Premio d’Argentina e nelle prove libere hanno dominato le Aprilia, confermando un ottimo feeling con la pista di Termas de Rio Hondo, dopo la vittoria dello scorso anno. Ha chiuso nella classifica combinata in sesta posizione Pecco Bagnaia, una Ducati che non sembra in palla come in Portogallo ed è orfana anche di, rimasto coinvolto in un incidente nella Sprint Race a Portimao causato da Luca Marini.punta forte al ritorno entro la prossima gara, come afferma il team manager Davideai microfoni di Sky Sport: “ha fatto una visita dai nostri dottori a inizio settimana e ne farà un’altra lunedì prossimo. Abbiamo parlato in videochiamata ieri sera ed era contentissimo“. “Dovrà tenere un’imbragatura per i ...