MotoGP oggi, GP Argentina 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 31 marzo 2023) oggi, venerdì 31 marzo, andrà in scena il primo giorno del weekend del GP d’Argentina, secondo round del Motomondiale 2023. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata piuttosto interessante e in MotoGP i temi di interesse non mancheranno, in quanto l’adattamento alla nuova Sprint Race, in programma domani, dovrà essere rapido. I centauri della classe regina dovranno spingere fin da subito al massimo per ottenere in questo day-1 un tempo buono per rientrare nel novero della classifica combinata, che determinerà gli accessi nella Q1 e nella Q2 delle qualifiche di domani. Time-attack che poi definirà la griglia di partenza sia della gara sprint che della corsa domenicale. Francesco Bagnaia, trionfatore a Portimao in entrambi i format menzionati, vuol dar seguito all’ottimo inizio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023), venerdì 31 marzo, andrà in scena il primo giorno del weekend del GP d’, secondo round del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata piuttosto interessante e ini temi di interesse non mancheranno, in quanto l’adattamento alla nuova Sprint Race, indomani, dovrà essere rapido. I centauri della classe regina dovranno spingere fin da subito al massimo per ottenere in questo day-1 un tempo buono per rientrare nel novero della classifica combinata, che determinerà gli accessi nella Q1 e nella Q2 delle qualifiche di domani. Time-attack che poi definirà la griglia di partenza sia della gara sprint che della corsa domenicale. Francesco Bagnaia, trionfatore a Portimao in entrambi i format menzionati, vuol dar seguito all’ottimo inizio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : F1 e MotoGP oggi: orari prove libere 31 marzo tv streaming programma TV8 e Sky - #MotoGP #oggi: #orari #prove… - giovannizam : #MotoGP oggi alle 19.00 in #diretta #4chiacchierecon un pilota della MotoGP... Vi aspetto con le vostre domande. - pressstart_xyz : MotoGP 23, Svelata oggi la Data di Uscita del simulatore di Milestone e Dorna - beawithf1 : Stefano Domenicali, domenica, durante il gran premio di MotoGp in Portogallo esordisce con: “Fosse per me abolirei… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Il pilota Aprilia è andato a trovare suo fratello Pol in ospedale prima di partire per l'Argentina, oggi la prima operazio… -