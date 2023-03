MotoGP, Maverick Vinales: “La moto va davvero forte, possiamo puntare alla vittoria” (Di venerdì 31 marzo 2023) Maverick Vinales chiude con un sorriso convinto il suo venerdì del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di motoGP 2023. Lo spagnolo, infatti, ha concluso al secondo posto le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Termas de Rio Hondo alle spalle del suo compagno di scuderia Aleix Espargarò. Un vero e proprio dominio dell’Aprilia con Aleix che ha chiuso in 1:38.518, mentre Maverick ha risposto in 1:38.680 a 162 millesimi. Un risultato davvero importante per la scuderia di Noale, come conferma l’ex pilota di Yamaha e Suzuki. “Oggi abbiamo lavorato tanto con le gomme usate – spiega ai microfoni di Sky Sport – Nella P1 mi sono subito trovato bene, stesso discorso nella P2. A livello di time attack posso migliorare ancora e se troviamo i dettagli giusti da ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)chiude con un sorriso convinto il suo venerdì del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Lo spagnolo, infatti, ha concluso al secondo posto le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Termas de Rio Hondo alle spalle del suo compagno di scuderia Aleix Espargarò. Un vero e proprio dominio dell’Aprilia con Aleix che ha chiuso in 1:38.518, mentreha risposto in 1:38.680 a 162 millesimi. Un risultatoimportante per la scuderia di Noale, come conferma l’ex pilota di Yamaha e Suzuki. “Oggi abbiamo lavorato tanto con le gomme usate – spiega ai microfoni di Sky Sport – Nella P1 mi sono subito trovato bene, stesso discorso nella P2. A livello di time attack posso migliorare ancora e se troviamo i dettagli giusti da ...

