MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono soddisfatto, qui mi trovo più a mio agio rispetto a Portimao” (Di venerdì 31 marzo 2023) Marco Bezzecchi si conferma uno dei top rider della MotoGP attuale e, dopo il terzo posto sul podio nel primo Gran Premio stagionale a Portimao, firma il terzo tempo anche al termine della prima giornata di prove libere del GP dell’Argentina 2023 sulla pista di Termas de Rio Hondo. Il Bez è stato il primo dei piloti Ducati, inserendosi subito alle spalle delle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales. “Questa è una pista sulla quale solitamente mi trovo più a mio agio rispetto a Portimao, dove non ero mai stato un fulmine. Sono molto contento, anche perché le condizioni Sono davvero toste e siamo riusciti a fare un bel lavoro”, le prime dichiarazioni del romagnolo ai microfoni di Sky Sport dopo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)si conferma uno dei top rider dellaattuale e, dopo il terzo posto sul podio nel primo Gran Premio stnale a, firma il terzo tempo anche al termine della prima giornata di prove libere del GP dell’Argentina 2023 sulla pista di Termas de Rio Hondo. Il Bez è stato il primo dei piloti Ducati, inserendosi subito alle spalle delle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales. “Questa è una pista sulla quale solitamente mipiù a mio, dove non ero mai stato un fulmine.molto contento, anche perché le condizionidavvero toste e siamo riusciti a fare un bel lavoro”, le prime dichiarazioni del romagnolo ai microfoni di Sky Sport dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGP, le parole di Marco #Bezzecchi dopo le libere del venerdì dell'#ArgentinaGP - PaddockNews24 : Aleix Espargaro è stato il più veloce al termine delle Prove Libere 2 del GP di Argentina. Dietro di lui Maverick V… - mati4658 : RT @bgmotogp: Marco Simoncelli and Valentino Rossi at Misano, 2011 San Marino and Rimini's Coast #MotoGP. #RIPSuperSic - bgmotogp : RT @bgmotogp: Marco Simoncelli and Valentino Rossi at Misano, 2011 San Marino and Rimini's Coast #MotoGP. #RIPSuperSic - corsedimoto : MOTOGP - Marco Bezzecchi apre la stagione MotoGP '23 con un podio. Il pilota VR46 'giustifica' Marc Marquez per l'i… -