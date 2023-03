MotoGP, Luca Marini: “Fatico all’anteriore, mentre la gomma posteriore tiene un giro” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ancora una giornata di lavoro davvero positiva per Luca Marini. Il pilota portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha concluso il suo venerdì del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, con un quarto tempo davvero brillante. Il miglior tempo al termine della P2 lo ha fissato Aleix Espargarò in 1:38.518 c0n una Aprilia dominante, confermata dal secondo posto di Maverick Vinales a 162 millesimi. Terza posizione per Marco Bezzecchi a 249 mentre, come detto, il suo compagno di scuderia Luca Marini ha concluso al quarto posto a 315. Al termine della sua giornata di lavoro in pista, il pilota nativo di Urbino ha raccontato le sue sensazioni: “Abbiamo cambiato qualcosa sulla moto e abbiamo provato un set-up un po’ diverso per questo tracciato dato che le ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Ancora una giornata di lavoro davvero positiva per. Il pilota portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha concluso il suo venerdì del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023, con un quarto tempo davvero brillante. Il miglior tempo al termine della P2 lo ha fissato Aleix Espargarò in 1:38.518 c0n una Aprilia dominante, confermata dal secondo posto di Maverick Vinales a 162 millesimi. Terza posizione per Marco Bezzecchi a 249, come detto, il suo compagno di scuderiaha concluso al quarto posto a 315. Al termine della sua giornata di lavoro in pista, il pilota nativo di Urbino ha raccontato le sue sensazioni: “Abbiamo cambiato qualcosa sulla moto e abbiamo provato un set-up un po’ diverso per questo tracciato dato che le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mochamad_Aldito : Mooney VR46 Racing Team {Luca Marini - Bezzecchi} : Christy & Zee (Ducati) Ducati Lenovo Team {Bagnaia - Bastianin… - NBagattini97 : @Nicola89144151 @biagio4658 Per ora non è al suo livello. Luca ha lottato per il titolo in Moto2, Diggia è finito i… - halloreus : RT @rompipallex: In che senso l'accordo piloti-dirigenti MotoGP era che chiunque cadesse facendo perdere tempo o causando danno ad un altro… - CamyGaly : RT @rompipallex: In che senso l'accordo piloti-dirigenti MotoGP era che chiunque cadesse facendo perdere tempo o causando danno ad un altro… -