MotoGP in tv, orari GP Argentina 2023: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Seconda gara della stagione del Motomondiale 2023: dopo l'esordio stagionale in Portogallo, a Portimao, si vola subito a Termas de Rio Hondo per il GP d'Argentina. La prima uscita del 2023 ha messo in evidenza un Francesco Bagnaia come uomo da battere: il campione del mondo in carica ha vinto sia Sprint Race che gara a Portimao e la Ducati si è già dimostrata come prima moto di questo Mondiale. A brillare è stato anche Jorge Martin con la Ducati Pramac specie nella Sprint, così come Marco Bezzecchi con la Mooney VR46. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI MotoGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 La principale rivale per la Ducati sembra essere l'Aprilia che ha piazzato una moto in seconda posizione nella gara della domenica grazie a un super Maverick Vinales.

