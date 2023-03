MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho un po’ di febbre, contento per il passo gara” (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è stata una prima giornata semplice per la Ducati e per Pecco Bagnaia: una discreta sesta posizione ha permesso al campione del mondo di approdare direttamente al Q2, ma la sensazione è che qualcosa manchi per essere sul livello dell’Aprilia. Queste le parole di Pecco ad analizzare la giornata odierna: “E’ stata una giornata strana. Non mi sento troppo bene fisicamente, sono un po’ febbricitante, ma questa è un’altra storia. In termini di feeling con la moto, questa mattina è stato abbastanza difficile per me trovare il passo. Pomeriggio è andata meglio fin dall’inizio, anche se non abbiamo fatto troppi giri di fila, perché eravamo un po’ indietro ed avevamo bisogno di lavorare“. “In termini di passo però sono contento, perché siamo vicini alle Aprilia con le gomme usate. Ci manca qualcosa con le gomme nuove e ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è stata una prima giornata semplice per la Ducati e per Pecco: una discreta sesta posizione ha permesso al campione del mondo di approdare direttamente al Q2, ma la sensazione è che qualcosa manchi per essere sul livello dell’Aprilia. Queste le parole di Pecco ad analizzare la giornata odierna: “E’ stata una giornata strana. Non mi sento troppo bene fisicamente, sono un po’ febbricitante, ma questa è un’altra storia. In termini di feeling con la moto, questa mattina è stato abbastanza difficile per me trovare il. Pomeriggio è andata meglio fin dall’inizio, anche se non abbiamo fatto troppi giri di fila, perché eravamo un po’ indietro ed avevamo bisogno di lavorare“. “In termini diperò sono, perché siamo vicini alle Aprilia con le gomme usate. Ci manca qualcosa con le gomme nuove e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... egidio_gialdini : Le sensazioni del pilota DUCATI Corse, Francesco BAGNAIA, dopo le prove libere per il GP MOTOGP in ARGENTINA. - tribunsultra : LIVE Hasil FP1 dan FP2 MotoGP Argentina 2023, Posisi Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Quartararo… - theshieldofspo1 : Francesco Bagnaia vuole ripetere il successo del weekend scorso anche in Argentina. #TSOS // #MotoGP // #Ducati //… - OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vedremo se saremo competitivi a Termas. Gli assenti? Io penso a chi c’è” #ArgentinaGP… -