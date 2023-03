MotoGP, Fabio Quartararo sconsolato: “Non ho grip, non riesco ad entrare in curva…” (Di venerdì 31 marzo 2023) Una giornata di estrema difficoltà per la Yamaha nel Gran Premio d’Argentina: Fabio Quartararo dovrà passare per il Q1 domani, non essendo rientrato in top 10, mentre c’è riuscito per un soffio Franco Morbidelli, arrivando nono. Il francese è apparso infuriato dopo le P2, prendendo a pugni la sua moto e ha proseguito il suo sfogo davanti ai giornalisti: “Sono in******o perché non so nemmeno perché sono così indietro. Non ho un brutto feeling con la moto, ma non c’è grip, non riesco a mantenere una velocità di sorpasso. Non riesco ad entrare in curva… Il grip non c’è. Quando vado in curva, sento che il posteriore scivola, anche quando è dritto”. “Il mio commento sulla moto è che non ho grip. Quando faccio un giro con gomme usate, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Una giornata di estrema difficoltà per la Yamaha nel Gran Premio d’Argentina:dovrà passare per il Q1 domani, non essendo rientrato in top 10, mentre c’è riuscito per un soffio Franco Morbidelli, arrivando nono. Il francese è apparso infuriato dopo le P2, prendendo a pugni la sua moto e ha proseguito il suo sfogo davanti ai giornalisti: “Sono in******o perché non so nemmeno perché sono così indietro. Non ho un brutto feeling con la moto, ma non c’è, nona mantenere una velocità di sorpasso. NonadinIlnon c’è. Quando vado in curva, sento che il posteriore scivola, anche quando è dritto”. “Il mio commento sulla moto è che non ho. Quando faccio un giro con gomme usate, il ...

