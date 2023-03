MotoGP, Fabio Quartararo in crisi di nervi: prende la moto a pugni, la Yamaha non va (Di venerdì 31 marzo 2023) Uno dei venerdì più complicati della carriera per Fabio Quartararo, senza mezzi termini. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale motoGP 2023, infatti, hanno messo in mostra un pilota che ha combattuto con la propria moto, raccogliendo un proverbiale “pugno di mosche” dal lavoro svolto sul circuito di Termas de Rio Hondo. Anzi, a proposito di “pugni”, almeno uno l’ha riservato alla sua M1, con altri segnali di evidente frustrazione (i più classici “non so cosa fare”) per un feeling, specialmente sul giro secco, che sembra del tutto assente. Proviamo a fare un minimo di ordine. Al termine della P2 il portacolori del team Yamaha Factory non è andato oltre un 1:39.264 per una modesta 14a posizione. Il distacco ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Uno dei venerdì più complicati della carriera per, senza mezzi termini. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale2023, infatti, hanno messo in mostra un pilota che ha combattuto con la propria, raccogliendo un proverbiale “pugno di mosche” dal lavoro svolto sul circuito di Termas de Rio Hondo. Anzi, a proposito di “”, almeno uno l’ha riservato alla sua M1, con altri segnali di evidente frustrazione (i più classici “non so cosa fare”) per un feeling, specialmente sul giro secco, che sembra del tutto assente. Proviamo a fare un minimo di ordine. Al termine della P2 il portacolori del teamFactory non è andato oltre un 1:39.264 per una modesta 14a posizione. Il distacco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Fabio Quartararo COMMUOVENTE. 1° giro di Warm Up (ricordo, ridotto a 10') si ferma la sua M1. Anziché bestemmiare,… - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo in crisi di nervi: prende la moto a pugni, la Yamaha non va -#ArgentinaGP - mar9he : che frustrazione tifare Marc e Fabio. #MotoGP #ArgentinaGP - OfficialRei7 : Fabio è il Fernando Alonso della MotoGP, incredibile come gente molto ma molto meno forte di lui può lottare per il… - mar9he : veramente che pazienza ha Fabio... io già avrei rotto tutto, Fab se cambi idea e vuoi spaccare tutto sai dove trovarmi #MotoGP #ArgentinaGP -