MotoGP | Aleix Espargarò | “Aprilia difficilissima da guidare qui | ma andiamo forte Su Viñales…”

Prima giornata di prove libere estremamente positiva per l'Aprilia a Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio dell'Argentina 2023 valido come secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Nello specifico, la casa di Noale ha fatto uno-due in entrambe le sessioni odierne, con i piloti ufficiali che si sono alternati nelle prime due posizioni dimostrandosi competitivi sul passo e sul giro secco. Alla fine Aleix Espargarò ha chiuso con il miglior crono del venerdì in 1'38?518 con un vantaggio di 162 millesimi sul compagno di squadra Maverick Viñales. "Vedo delle belle facce adesso in Aprilia dopo aver fatto doppietta nei primi due turni di prove libere. Io sono un giocatore di squadra e mi piace molto vedere le due Aprilia davanti. Oggi a inizio sessione ho aiutato anche un po' Raul ...

