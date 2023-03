Moto3 | risultati e classifica prove libere 2 GP Argentina 2023 | Sasaki il più veloce

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ayumuè il piùal termine delle2 dial GP dia Termas de Rio Hondo: ecco di seguito ie ladi questa sessione di FP2 che ha visto i piloti girare quando in Italia è già tardo pomeriggio. A far registrare il miglior tempo è dunque il pilota giapponese in 1.48.597, alle sue spalle Moreira, Masia, Suzuki, quindi il duo azzurro Nepa-Bertelle, e ancora Toba, Alonso, Ogden e Holgado a chiudere i primi dieci. Di seguito ecco icon la top-10 odierna. A seguire Moto2 e poi la MotoGP, sempre con le secondeFP21 A.1:48.597 2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - motograndprixit : #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? - - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo (Portimao): vittoria di Holgado, 2° Munoz, 3° Moreira: E' di Holgado la prima vittoria del 202… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Strepitosa rimonta di @Denizoncu53 , che partito dalla pit-lane ha chiuso… -

e le classifiche delle Prove Libere 1 dellanel GP di Argentina 2023 . Il più veloce è stato il giapponese Sasaki, che ha completato il giro in 1:49.804, staccando lo spagnolo Masia e ...... la velocista della nazionale Under 18 Agnese Musica e il pilota dellaRiccardo Rossi, a ... Vero enfant prodige delle due ruote, il pilota vanta una carriera ricca dieccellenti nei team ...Le premesse erano buone, visti gli ottimidel team Mooney VR46 nei test pre - campionato .numero 72 è riuscito a vincere la prima gara della sua carriera nel 2018 quando correva in: '...

Moto3, risultati e classifica prove libere 2 GP Argentina 2023: Sasaki ... SPORTFACE.IT

Purtroppo il meteo non sembra sorridere ai piloti, con le prime gocce d'acqua cadute negli ultimi minuti delle FP1 di Moto3. (GPOne.com) Prima sessione di prove libere poco indicativa per la Moto2 al ...Prima sessione di Libere del GP di Argentina, con la Moto3 in azione sul circuito di Termas de Rio Hondo. Su una pista molto sporca e con un cielo inizialmente coperto che poi ha fatto cadere delle ...