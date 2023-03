Moto3, prove libere 1 GP Argentina 2023: il migliore è Sasaki, Fenati 5° (Di venerdì 31 marzo 2023) I risultati e le classifiche delle prove libere 1 della Moto3 nel GP di Argentina 2023. Il più veloce è stato il giapponese Sasaki, che ha completato il giro in 1:49.804, staccando lo spagnolo Masia e il connazionale Suzuki rispettivamente di 9 e 342 millesimi. Il campione del GP del Portogallo Holgado si è piazzato 4° a +0.376, precedendo di circa mezzo secondo un 5° Fenati, primo degli italiani. Dietro di lui, infatti, troviamo Bertelle 8°, Nepa 13°, Rossi 22° e Farioli 27°. Moto3 GP Argentina – CLASSIFICA prove libere 1 A. Sasaki 1:49.804 J. Masia +0.009 T. Suzuki +0.342 D. Holgado +0.376 R. Fenati +0.869 X. Artigas +1.082 K. Toba +1.120 M. Bertelle +1.132 D. Oncu ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) I risultati e le classifiche delle1 dellanel GP di. Il più veloce è stato il giapponese, che ha completato il giro in 1:49.804, staccando lo spagnolo Masia e il connazionale Suzuki rispettivamente di 9 e 342 millesimi. Il campione del GP del Portogallo Holgado si è piazzato 4° a +0.376, precedendo di circa mezzo secondo un 5°, primo degli italiani. Dietro di lui, infatti, troviamo Bertelle 8°, Nepa 13°, Rossi 22° e Farioli 27°.GP– CLASSIFICA1 A.1:49.804 J. Masia +0.009 T. Suzuki +0.342 D. Holgado +0.376 R.+0.869 X. Artigas +1.082 K. Toba +1.120 M. Bertelle +1.132 D. Oncu ...

