Moto3, Ayumu Sasaki il più veloce nella FP2 in Argentina. 5° Stefano Nepa, il migliore degli italiani (Di venerdì 31 marzo 2023) Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Argentina, terzo round del Mondiale 2023 di Moto3. Sulla pista di Termas de Rio Hondo, il giapponese Ayumu Sasaki ha messo in mostra un grande passo, ottenendo il miglior crono di 1:48.597 sulla Husqvarna (Liqui Moly Intact GP) a precedere di 0.186 il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) e di 0.243 lo spagnolo Jaume Masiá sulla Honda del Team Leopard. Sasaki, dunque, ha dato chiari segnali di vitalità, ma attenzione a Masiá perché anche per lui il rendimento è stato eccellente. Rimanendo al Team Leopard è arrivato il quarto tempo del giapponese Tatsuki Suzuki a 0.593, davanti al duo di italiani formato da Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) a 0.783 e da Matteo Bertelle (Rivacold ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’, terzo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Termas de Rio Hondo, il giapponeseha messo in mostra un grande passo, ottenendo il miglior crono di 1:48.597 sulla Husqvarna (Liqui Moly Intact GP) a precedere di 0.186 il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) e di 0.243 lo spagnolo Jaume Masiá sulla Honda del Team Leopard., dunque, ha dato chiari segnali di vitalità, ma attenzione a Masiá perché anche per lui il rendimento è stato eccellente. Rimanendo al Team Leopard è arrivato il quarto tempo del giapponese Tatsuki Suzuki a 0.593, davanti al duo diformato da(Angeluss MTA Team) a 0.783 e da Matteo Bertelle (Rivacold ...

