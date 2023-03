Moto2, Tony Arbolino il migliore nella FP2 a Termas de Rio Hondo, 3° Pedro Acosta (Di venerdì 31 marzo 2023) Poco grip e non facile trovare la messa a punto a Termas de Rio Hondo, sede della seconda tappa del Mondiale 2023 di Moto2. Sul circuito argentino, la seconda sessione di prove libere ha sorriso a Tony Arbolino. Il pilota lombardo del Team Marc VDS, facendo la differenza nel t-3 e nel t-4, ha ottenuto la miglior prestazione di giornata in 1:43.172 a precedere di 0.066 il ceco Filip Salac (Team Gresini) e di 0.080 il leader della classifica mondiale, Pedro Acosta. Un ottimo riscontro quello di Tony, che nel corso della FP2 ha messo in mostra una grande costanza di rendimento. Tuttavia, Acosta l’ha marcato stretto, ma l’iberico non sarà l’unico da considerare. Il riferimento è al britannico Jake Dixon (Solunion GasGas Aspar Team) quarto ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Poco grip e non facile trovare la messa a punto ade Rio, sede della seconda tappa del Mondiale 2023 di. Sul circuito argentino, la seconda sessione di prove libere ha sorriso a. Il pilota lombardo del Team Marc VDS, facendo la differenza nel t-3 e nel t-4, ha ottenuto la miglior prestazione di giornata in 1:43.172 a precedere di 0.066 il ceco Filip Salac (Team Gresini) e di 0.080 il leader della classifica mondiale,. Un ottimo riscontro quello di, che nel corso della FP2 ha messo in mostra una grande costanza di rendimento. Tuttavia,l’ha marcato stretto, ma l’iberico non sarà l’unico da considerare. Il riferimento è al britannico Jake Dixon (Solunion GasGas Aspar Team) quarto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaddockNews24 : #Moto2: Tony Arbolino chiude la giornata in testa. Seguono Salac e Acosta @MotoGP_SBK_PN24 #MotoGP #ArgentinaGP - sportface2016 : #Moto2, Tony #Arbolino il più veloce nelle FP2 dell'#ArgentinaGP - dianatamantini : MOTO2 - Zampata tricolore nelle Prove 2 in Argentina. Tony Arbolino è il pilota di riferimento, l'unico italiano al… - DLenz96 : RT @AlessioPiana130: Tony Arbolino in 1'43'172 si prende il miglior tempo delle Practice 2 #Moto2 #ArgentinaGP ???? Sul ritmo-gara impression… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Tony Arbolino in 1'43'172 si prende il miglior tempo delle Practice 2 #Moto2 #ArgentinaGP ???? Sul ritmo-gara impression… -