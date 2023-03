Moto2, Prove libere 1 GP Argentina 2023: comanda Gonzalez, 5° posto per Arbolino (Di venerdì 31 marzo 2023) I risultati e la classifica della Moto2 al termine delle Prove libere 1 del GP di Argentina 2023. comanda lo spagnolo Gonzalez, il quale ha concluso il suo giro grazie all’ottimo tempo di 1:44.185, precedendo il thailandese Chantra e il connazionale Canet rispettivamente di 58 e 84 millemisimi. Il migliore tra gli italiani è stato Arbolino (5°, +0.207), seguito da Foggia (10°, +0.726), Dalla Porta (15°, +1.200) e Vietti (20°, +1.646). Moto2, GP Argentina – CLASSIFICA Prove libere 1 M. Gonzalez 1:44.185 S. Chantra +0.058 A. Canet +0.084 F. Salac +0.198 T. Arbolino +0.207 P. Acosta +0.295 J. Dixon +0.309 F. Aldeguer +0.345 S. Lowes +0.458 D. Foggia ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) I risultati e la classifica dellaal termine delle1 del GP dilo spagnolo, il quale ha concluso il suo giro grazie all’ottimo tempo di 1:44.185, precedendo il thailandese Chantra e il connazionale Canet rispettivamente di 58 e 84 millemisimi. Il migliore tra gli italiani è stato(5°, +0.207), seguito da Foggia (10°, +0.726), Dalla Porta (15°, +1.200) e Vietti (20°, +1.646)., GP– CLASSIFICA1 M.1:44.185 S. Chantra +0.058 A. Canet +0.084 F. Salac +0.198 T.+0.207 P. Acosta +0.295 J. Dixon +0.309 F. Aldeguer +0.345 S. Lowes +0.458 D. Foggia ...

