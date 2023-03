Moto2, GP Argentina 2023: miglior tempo di Gonzalez nelle P1, quinto posto per Arbolino (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo spagnolo Manuel Gonzalez è stato il migliore nella prima sessione di prove libere del GP d’Argentina nella classe Moto2. La pioggia, che aveva condizionato il finale della Moto3, ha ostacolato i piloti ad inizio sessione, ma con il passare dei minuti l’asfalto si è asciugato ed è potuta iniziare la caccia al tempo. Proprio sul finale Gonzalez ha chiuso il suo giro in 1’44”185, mettendosi in testa alla classifica. Seconda posizione per il thailandese Somkiat Chantra, che ha accusato un ritardo di soli 58 centesimi da Gonzalez. Terzo lo spagnolo Aron Canet, distanziato di 84 centesimi dal connazionale. In quarta posizione il ceco Filip Salac (+0.198). LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Gonzalez ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo spagnolo Manuelè stato ile nella prima sessione di prove libere del GP d’nella classe. La pioggia, che aveva condizionato il finale della Moto3, ha ostacolato i piloti ad inizio sessione, ma con il passare dei minuti l’asfalto si è asciugato ed è potuta iniziare la caccia al. Proprio sul finaleha chiuso il suo giro in 1’44”185, mettendosi in testa alla classifica. Seconda posizione per il thailandese Somkiat Chantra, che ha accusato un ritardo di soli 58 centesimi da. Terzo lo spagnolo Aron Canet, distanziato di 84 centesimi dal connazionale. In quarta posizione il ceco Filip Salac (+0.198). LIVE, GPin DIRETTA:...

