Moto GP, Franco Morbidelli: "Sento che siamo migliorati, questo è positivo"

Un ottimo Franco Morbidelli, malgrado il momento non facile, si è piazzato in nona posizione al termine delle due sessioni di prove del Gran Premio D'Argentina, seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Una grande prestazione quello del pilota italiano in sella alla Yamaha che, con un ritardo di 562 millesimi dalla vetta, ha evitato così la Q1. Intervenuto in mixed zone, il nativo di Roma ha analizzato quanto fatto nella giornata odierna: "Per noi è stato un venerdì positivo. Abbiamo iniziato già con un buon feeling, siamo andati avanti in questo weekend andando a migliorare la Moto poco a poco. Sento che oggi siamo migliorati, questo è positivo".

